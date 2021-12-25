Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapıldı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton yakacak yardımı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton yakacak yardımı yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevleri sırasında yakacak ihtiyacı duyan aileleri tespit etti.
Ekipler, durumu Türkoğlu Orman İşletme Şefliğine bildirdi.
Şeflik, belirlenen 10 aileye 10 ton odun yardımında bulundu.
Aileler ekiplere teşekkür etti.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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