Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi bin 100 öğrenciye yardım yapıldı

16.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:32

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonunca Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi bin 100 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

WEFA organizasyonuyla, Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle tespit edilen kentteki çeşitli okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım ulaştırıldı.

WEFA aktivisti Firdevs Bakıcı, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Sultan Bayazıt İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış yardımları kapsamında yetimler başta olmak üzere mültecilere, kimsesizlere, hastalara, yaşlılara ve yoksul ailelere kışlık kıyafet, soba, odun, kömür, battaniye, zekat ve gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

WEFA'nın, Türkiye'deki kış yardımları kapsamında 11 farklı ilde 400 ilk ve ortaokul ile lisede yardımda bulunduğunu dile getiren Bakıcı, bu çerçevede de Kahramanmaraş'ta bin 100 öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

Almanya'daki hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımları sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bakıcı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize atkı, bere, mont ve eldiven dağıttık. Kardeşlerimizin hediyelerini verirken çok heyecanlıydık. Bir yandan mutluluk duyduk bir yandan da hüzünlü anlar yaşadık. Bazı öğrencilerin çorapları yoktu, ayakkabılarını çıkarmakta tereddüt ettiler. Durumu anladık ve getirdiğimiz çorapları giydirdik. Ağlamamak için kendimizi zor tuttuğumuz zamanlar yaşadık. İyi ki gelmişiz. Onlara sıcak bir iyilik yapmaktan dolayı çok mutlu olduk."

Okul müdürü Çetin Çelebi Koyuncu da yardımlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA