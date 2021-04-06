Kahramanmaraş'ta ihracat yüzde 61,3 arttı
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Kahramanmaraş'ta ihracat yüzde 61,3 arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kahramanmaraş'ta ihracat yüzde 61,3 arttı

Kahramanmaraş, mart ayında yüzde 61,3'lük artış ile ihracatı en fazla artan 10 il arasında yer aldı.

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Kahramanmaraş, mart ayında yüzde 61,3'lük artış ile ihracatı en fazla artan 10 il arasında yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 artarak, tarihin en yüksek aylık rakamına ulaştı. Mart ayında 116,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kahramanmaraş, ihracatta 17. büyük il oldu. Kent, aylık ihracatta ilk kez 100 milyon dolar barajını aştı. Kahramanmaraş, mart ayında yüzde 61,3 lük artış ile ihracatı en fazla artan 10 il arasında yer aldı. Yılsonu ihracat tahmini ise 1,2 milyar dolar. Kahramanmaraş'ta, yılın ilk çeyreğinde ihracatı 4 ana sektör göğüsledi. Tekstil ve hammaddeleri, metal mutfak eşyaları, hazır giyim ve hububat-bakliyat, en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler olarak sıralandı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası(KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, yılın ilk üç ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatının yüzde 48 artışla 184,3 milyon dolar olduğunu belirterek,"İkinci sırada ise metal mutfak eşyaları yer aldı. Bu sektörde ihracat yüzde 39 artarak 62,1 milyon dolara ulaştı. Hazır giyim de aynı dönemde ihracatta yüzde 44'lük bir artışa imza attı. Hazır giyim ihracatı 26,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hububat-bakliyat ihracatı da yüzde 48 artışla 6 milyon dolar oldu. Kahramanmaraşlı ihracatçıların, bu dönemde en büyük 5 pazarı olan İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz, Pakistan'a gerçekleştirdiği ihracat ortalama yüzde 102 arttı. Yine önemli pazarlardan Hollanda ve Lübnan'a ihracat ise geçen yıla göre 4'e katlandı. Kahramanmaraşlı ihracatçıların Avusturya, Belarus ve Pakistan'a ihracatı da 3 kattan fazla artış gösterdi "dedi.

Kahramanmaraş'ta 2021'in ilk iki ayında 147 yeni şirket kurulduğunu belirten Balcıoğlu, aynı dönemde verilen teşvik belgesinin ise 29 olduğunu söyledi. Kente, 602 milyon TL yatırım yapıldığını kaydeden Balcıoğlu, pandemi döneminde istihdamda ise yüzde 8,1 artış sağlandığını sözlerine ekledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:41:50. #1.15#
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