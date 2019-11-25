Kahramanmaraş'ta husumetlisini silahla yaraladı
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Kahramanmaraş'ta husumetlisini silahla yaraladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karşılaştığı husumetlisini silahla yaralayan kişi polis ekiplerince yakalandı.

25.11.2019 00:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:44
Kahramanmaraş'ta husumetlisini silahla yaraladı

'ın ilçesinde karşılaştığı husumetlisini silahla yaralayan kişi ekiplerince yakalandı.

İlçeye bağlı Yavuz Mahallesindeki kapalı pazar yerinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen Mustafa B, Sefa K. ve bir arkadaşı karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın ardından Sefa K. ve arkadaşı, Mustafa B'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Mustafa B. kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren şahıslardan Sefa K., Trabzon Bulvarı üzerinde seyir halindeyken polis tarafından yakalandı. Şahsın yakalandığı araç içerisinde, olayın gerçekleştirildiği silah da bulundu.

Ekipler, henüz ismi öğrenilemeyen firari şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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