Kahramanmaraş'ta hurda deposunda yangın
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Kahramanmaraş'ta hurda deposunda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişiye ait hurda toplama alanında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta hurda deposunda yangın
Kahramanmaraş'ta hurda deposunda yangın
Kahramanmaraş'ta hurda deposunda yangın
Kahramanmaraş'ta hurda deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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