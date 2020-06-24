Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu
Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ortaya çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.
24.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:26
Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ortaya çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gavur Gölü mevkisinde güneşli havada aniden oluşan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA