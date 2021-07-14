Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli metruk binada yakalandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli metruk binada yakalandı.
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli metruk binada yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin suç ve suçla mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda mahalle aralarında boş ve terk edilmiş evlerde arama yapan ekipler, Yusuflar Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen ve yapılan parmak izi incelemesinde şüpheli Ali. D'nin ( 41) hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün