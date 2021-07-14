Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli metruk binada yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli metruk binada yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli metruk binada yakalandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli metruk binada yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli metruk binada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin suç ve suçla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda mahalle aralarında boş ve terk edilmiş evlerde arama yapan ekipler, Yusuflar Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen ve yapılan parmak izi incelemesinde şüpheli Ali. D'nin ( 41) hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu
Magazin Tolga Akış Demet Akalın Levent Yüksel Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Burak Elmas Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli metruk binada yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:26:57. #1.16#

title