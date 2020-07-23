Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan aranan firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında hırsızlıktan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
23.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:04
Kahramanmaraş'ta hakkında hırsızlıktan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Haydarbey Mahallesi 41. Sokak üzerinde yaptığı istihbarı çalışma neticesinde hırsızlık suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hasan A'yı (19) yakaladı. Hasan A. alınan sağlık raporunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA