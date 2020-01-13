Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan aranan 2 genç kız yakalandı

13.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:44

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan 2 genç kız yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akif İnan Mahallesi'ndeki apartmanlar arasında şüpheli şekilde dolaşan iki genç kızı yakaladı. 15 ayrı evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin, en son iki ayrı evden de hırsızlık yapmaktan arandıkları ortaya çıktı.



17 yaşındaki M.K.'nin Pazarcık'ta bir evden ziynet eşyası çalmaktan arandığı ve 17 yaşındaki E.K.'nin ise Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla arandığı ortaya çıktı.



Şüpheliler Pazarcık ve Halfeti polisine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA