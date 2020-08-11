Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı iki kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta, 7 farklı evden para, cep telefonu ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen iki zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, 7 farklı evden para, cep telefonu ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentteki 7 ayrı evin balkon ve penceresinden girerek yapılan hırsızlığın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, araştırmanın ardından söz konusu adreslerden 5 bin 500 lira, 8 cep telefonu ve ziynet eşyaları çaldığı tespit edilen O.A. ile Y.E.Ç'yi yakaladı.

Suçlarını itiraf eden zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA