Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı çaldığı mazotun yere düşen damlalarından yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı çaldığı mazotun yere düşen damlalarından yakalandı

09.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:44
Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı çaldığı mazotun yere düşen damlalarından yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hırsızlık zanlısı çaldığı mazotun bidondan düşen damlalarından yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hırsızlık zanlısı çaldığı mazotun bidondan düşen damlalarından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şeyhşamil Mahallesi'nde bir kamyon ve kepçeden 140 litre mazot çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kamyon ve kepçenin bulunduğu yerdeki mazot damlalarını takip eden polis, ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.

Polisin görüntülerden yararlanarak kimliğini tespit ettiği şüpheli Veysel K (29), çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, zanlının kamyon ve kepçeden hortum yardımıyla doldurduğu iki bidonu kendi aracına taşıması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Didem Kınalı Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ozan Tufan Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı çaldığı mazotun yere düşen damlalarından yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 15:46:33. #1.16#
title