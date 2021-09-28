Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, Altaş mahallesinin Bucak mevkisinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine park halindeki bir aracı kontrol etti.

Araçta bulunan yaklaşık 35 metre enerji nakil kablosunun çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, araçtaki M.A, (24) H.A. (26) ve F.E.K'yi (19) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri ve telefon kayıtları doğrultusunda ekipler olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla O.G, (26) H.A, (25) A.K. (37) Y.G, (19), B.S. (45) ve A.O.D'yi (26) de yakaladı.

Şüphelilerden A.O.D, H.A. ve B.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.A. ve M.A. tutuklandı, A.K, O.G, F.E.K. ve Y.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden
Magazin Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Bülent Uygun
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Fatih Mevlüt Çavuşoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 21:16:28. #1.12#