Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlıları, çaldıkları sigara ve çikolataları cami bahçesine gömdü
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlıları, çaldıkları sigara ve çikolataları cami bahçesine gömdü

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlıları, çaldıkları sigara ve çikolataları cami bahçesine gömdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, girdikleri iş yerinden çaldıkları sigara ve çikolataların bir kısmını cami bahçesine gömen iki şüpheli ile sigaraları satın alan zanlı serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, girdikleri iş yerinden çaldıkları sigara ve çikolataların bir kısmını cami bahçesine gömen iki şüpheli ile sigaraları satın alan zanlı serbest bırakıldı.

Doğan Mahallesi'nde bir iş yerine giren hırsızlar, bir miktar sigara ve çikolatayı alarak kaçtı.

Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalınan sigaraların bir kısmını sattığı belirlenen B.K. ve M.T. ile sigaraları satın alan G.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ifadelerinden yola çıkan ekipler, sigara ve çikolataların bir kısmını ise mahalle camisinin bahçesine gömülü halde buldu.

Şüphelilerden G.Y, jandarmadaki ifadesinin ardından, B.K. ile M.T. ise sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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