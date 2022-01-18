Kahramanmaraş'ta hırsızlık yatıkları iddiasıyla yakalanan 22 kişiden 12'si tutuklandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yatıkları iddiasıyla yakalanan 22 kişiden 12'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yatıkları iddiasıyla yakalanan 22 kişiden 12'si tutuklandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta son bir haftada ikamet ve otolardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 12'si tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta son bir haftada ikamet ve otolardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 22 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Başsavcılığı, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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