Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda kent merkezindeki 12 hırsızlık olayını aydınlattı.

Ekipler, bir inşaattan 30 bin liralık bakır kablo ve üç ikametgahtan bakır kazan çalınması ve iş yerinden cep telefonu hırsızlığı ve bir bakkaldan meşrubat çalınmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen Ö.Z. (36), O.K. (26), Ö.O. (25), A.K. (26) ve B.Z'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kent merkezinde 6 iş yerinin yazar kasalarındaki parayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan F. Ş. (27) ve G. E. (23) de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA