Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı Kayseri'de yakalandı
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı Kayseri'de yakalandı

11.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:42
Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı Kayseri'de yakalandı

Kahramanmaraş'ta girdiği iki iş yerinden elektronik eşya çaldığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta girdiği iki iş yerinden elektronik eşya çaldığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta kentteki iki iş yerinden bebek kamerası ve projeksiyon cihazı ile çeşitli elektronik eşya çalınması üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, şüphelinin Y.Ş. olduğunu ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşadığını belirledi.

Şüpheli Y.Ş, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkındaki soruşturma dolayısıyla Kahramanmaraş'a getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin Kırklareli ve Malatya'daki çeşitli hırsızlık olaylarının da faili olarak arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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