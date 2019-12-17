Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde meydana gelen hırsızlık olayında iki kişi yakalandı.

17.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:54
Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

'ın İlçesinde meydana gelen hırsızlık olayında iki kişi yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'nde bir inşaat firmasına ait ofisten 36 bin liranın çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Hırsızlık sonrası kayıplara karışan Burhan B. (25) ve İrfan T. (22) yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheliler iş yerinin camını kırarak para çaldıklarını, bir kısmını da harcadıklarını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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