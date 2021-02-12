Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinden doğalgaz vanası, hilti, kalorifer kollektörü ve otomobil jantı gibi malzemelerin çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı

Bu kapsamda fiziki ve teknik inceleme yapan ekipler, olayın şüphelisi olarak belirlediği Ahmet K'yı (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün