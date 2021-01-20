Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

20.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:18
Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ta yıkılma kararı olan bir okuldan hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta yıkılma kararı olan bir okuldan hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yıkılma kararı alınan bir okulda 2 kişiyi gördü.

Ekipleri fark ederek bölgeden kaçan şüphelilerden E.E, çalınan malzemelerle Egemenlik Mahallesi'nde gizlendiği bir inşaatta yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, kaçan diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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