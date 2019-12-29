Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi iki kadın yakalandı

29.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:56

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi iki kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, apartman aralarında şüpheli bir şekilde dolaşan 2 kadının kimlik sorgusu yapmak istedi.

Polislerin geldiğini gören kadınlar, üzerilerindeki hırsızlık yapma amaçlı kullanılan plastik aparat ve eldiven olarak kullanılan çorapları ağacın altına attı.

Yapılan incelemede kadınların, başka illerde hırsızlık olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Daha önce 3 ayrı evden ziynet eşyası ve değerli malzeme çaldıkları da belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA