Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi çaldığı malzemeleri satmak isterken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi çaldığı malzemeleri satmak isterken yakalandı

AA, Gökhan Çalı - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi çaldığı malzemeleri satmak isterken yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ikametten hırsızlık yapan zanlı, çaldığı eşyaları, bir başka ilçede satmaya çalışırken yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ikametten hırsızlık yapan zanlı, çaldığı eşyaları, bir başka ilçede satmaya çalışırken yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Göksun'un kırsal Çardak Mahallesi'nde bulunan bir ikametten hırsızlık olaylarının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT ekipleri yaptıkları çalışmada kaynak makinesi ve motorlu ağaç testeresi çalan şüphelinin Y.M. (24) olduğunu belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi, çalıntı malzemeleri Elbistan ilçesinde satmaya çalışırken gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, çalınan malzemeleri sahibi S.D'ye teslim etti.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş, JASAT, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title