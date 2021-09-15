Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı evlerin kapılarının kart kullanılarak açılması ve evlerden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda hırsızlık olayının meydana geldiği civarlardaki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın şüphelileri Ş.Y. (29) ve G.Ö'yü (21) gözaltına aldı.
İşlemleri için emniyete götürülen zanlıların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Gaziantep'te 2 ikametten çalınan altınlarla bağlantıları oldukları ve arandıkları tespit edildi.
Şüphelilerin işlemlerinin ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi.