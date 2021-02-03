Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

03.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:04
Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gurbetçilerin evlerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gurbetçilerin evlerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde gurbetçi vatandaşların evlerinde hırsızlıkların artması üzerine Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) özel çalışma başlattı.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak yürüttükleri detaylı soruşturmada şüphelilerin kimliğini belirledi.

Şüphelilerin tekrar bölgeye geleceklerini değerlendiren ekipler, Nefsidoğalı Mahallesinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, bir süre sonra bölgeye tekrar gelen şüphelilerden N.G. (35) ve A.K'yı (54) hırsızlık için girdikleri evin bahçesinde suçüstü İ.B'yi ise ikametinde yakaladı.

Zanlılar işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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