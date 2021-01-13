Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

13.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:40
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuflar Mahallesi'nde devriye gezen resmi ekipler, durumundan şüphelendikleri bir kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı.

E.D. (21) isimli şüphelinin hırsızlıktan 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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