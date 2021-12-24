Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonuna 18 tutuklama - Haberler
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonuna 18 tutuklama

Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonuna 18 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan 25 kişiden 18'i tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan 25 kişiden 18'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonrası, farklı tarihlerde çeşitli adreslerde bulunan ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen, Enes B. (21), Ahmet G. (25), Şahin T. (26), Fatih A. (31), Ahmet B. (31), Reşit N. (15), Muhammed H. (22), Adnan H. (20), Songül D. (24), Süleyman K. (27), Ekrem H. H (28), Hüseyin D. (30), Hüseyin P. (70), Serkan G. (31), Vedat D. (24 yaş), Yunus E.D. (26), Emine A. (36), Nur S. Y. (18), Tayyibe B. (17), Mukaddes Y. (31), Şaziye Ç. (39), Fayat D. K (18), Duran E. (36), Cebrail T. (20), İbrahim B. (21) gözaltına alındı.

Polisin yaptığı çalışmada çalıntı malzemelerin çoğu bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 2'si savcılıkça serbest kaldı; 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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