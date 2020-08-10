Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gündüz saatlerinde Tekerek Mahallesinde bir apartman dairesine hırsızlık amaçlı giren İ.G. isimli kadın, ev sahibinin evine girmesiyle kaçmaya başladı. Apartman boşluğunda suçüstü yakalanan kadının, çevre illerden geldiği, çok sayıda suç kaydının olduğu ve gezici hırsızlık gruplarından olduğu tespit edildi. Evden cep telefonu çalındığı tespit edildi. Yanında küçük bir çocukla apartmanlarda kendisine dilenci süsü vererek hırsızlık yaptığı tespit edilen İ.G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesinde parkta oturan gençlerin yanına gelen kimliği meçhul bir kişi, gençleri bıçakla tehdit ederek araçlarının lastiğini kesti ve araçlarındaki cep telefonu çalıp kaçtı. Araştırma yapan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek üzerinde telefon ve bıçakla suçüstü yakaladı. 11 suç kaydı olan V.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Senem Ayşe Mahallesinde bir vatandaşın elindeki cep telefonu çalıp kaçan kimliği meçhul şüpheli, polis ekiplerinin araştırması sonrası tespit edilerek Gaziantep ilinde yakalandı. 30 suç kaydı olan M.A., Kahramanmaraş'ta çıkartıldığı adliyede tutuklandı.

Tutuklanan 3 şüpheli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA