Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 11 tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ