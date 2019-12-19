Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 11 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 11 tutuklama - Haberler

Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 11 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

19.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:58
Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 11 tutuklama

'ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler