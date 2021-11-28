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Kahramanmaraş'ta hırsızlık olayına 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta hırsızlık olayına 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen hırsızlık olayında 2 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta gerçekleşen hırsızlık olayında 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Nurhak ilçesi Barış Mahallesi mevkiinde hırsızlık yaptığı tespit edilen O. Ç. (26) ve S. Ş. (27) yakalandı.

Yakalanan iki kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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