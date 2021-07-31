Kahramanmaraş'ta Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Kahramanmaraş'ta Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçukurlu Mahallesi Meryemçilbeli mezrasında G.K'nın (64) ikametinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İkamete düzenlenen operasyonda, 34 kök Hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili G.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Eda Erdem Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 12:31:28. #1.15#

title