Kahramanmaraş'ta Hint keneviri operasyonu

Kahramanmaraş'ta Hint keneviri operasyonu

Kahramanmaraş'ta 62 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta Hint keneviri operasyonu

Kahramanmaraş'ta 62 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çokyaşar Mahallesi'nde A.S'nin (67) evi ve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, 62 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Ekipler, imha edilmek üzere kenevirlere el koydu.

Kaynak: AA
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