Kahramanmaraş'ta heyelan temizliği

05.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:40

Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlardan kaynaklanan heyelan sebebiyle kapanan yollarda temizleme çalışmaları tamamladı.



Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında il geneli meydana gelen, ulaşımda aksaklıklara neden olan kar yığınlarını temizledi.



Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesinde yol temizliği yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı ve Maksutlu ile Çağlayancerit ilçesi Soğukpınar ve Kale mahallelerinde yol iyileştirme çalışmalarını da yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA