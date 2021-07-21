Kahramanmaraş'ta helikopter ile havadan trafik denetimi
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Kahramanmaraş'ta helikopter ile havadan trafik denetimi

Kahramanmaraş'ta helikopter ile havadan trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının önlenmesi için helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının önlenmesi için helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Gaziantep, Kahramanmaraş Devlet Karayolu, Pazarcık ve Türkoğlu Devlet Karayolunda Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli trafik denetimi yaptı. Helikopter destekli yapılan denetimin trafik kazalarının önlenmesi için yapıldığı öğrenildi. Uygulamada sürücüler genel trafik kurallarında bilgilendirme yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta helikopter ile havadan trafik denetimi
Kahramanmaraş'ta helikopter ile havadan trafik denetimi
Kahramanmaraş'ta helikopter ile havadan trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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