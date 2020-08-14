Kahramanmaraş'ta hayvanlara kötü muamele iddiasına soruşturma
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Kahramanmaraş'ta hayvanlara kötü muamele iddiasına soruşturma

KAHRAMANMARAŞ'ta Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki topladı.

Kahramanmaraş'ta hayvanlara kötü muamele iddiasına soruşturma
14.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:56

KAHRAMANMARAŞ'ta Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen ve hayvanlara eziyet edildiği için sosyal medyada tepkiye neden olan video ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Güngör konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına kötü muamelenin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Sokak hayvanlarına yapılan kötü muamele hiçbir şekilde kabul edilemez. Bugün kamuoyuna yansıyan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimize dair iddialarla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattım. Sonuçları en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

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