Kahramanmaraş'ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı
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Kahramanmaraş, Onikişubat, Elbistan, Göksun, Güncel

Kahramanmaraş'ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı

Kahramanmaraş'ın 3 ilçesindeki hayvan borsası ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan pazarları, çevre illerdeki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine koruyucu amaçlı geçici süreyle kapatıldı.

13.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:55
Kahramanmaraş'ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı

Kahramanmaraş'ın 3 ilçesindeki hayvan borsası ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan pazarları, çevre illerdeki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine koruyucu amaçlı geçici süreyle kapatıldı.


Kahramanmaraş Hayvan Sağlığı Komisyonu, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Elbistan, Göksun ve Onikişubat ilçelerindeki hayvan borsaları ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan pazarlarının tedbir amaçlı olarak kapatılmasını kararlaştırdı. Geçici süreyle kapatılan hayvan borsalarına hastalıklı hayvanların diğerlerine de hastalık bulaştırma riski nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor.


Konuyla ilgili İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararında, Kahramanmaraş çevresindeki 6 ilde şap hastalığı çıktığı, hastalığın çok hızlı bir şekilde yayılma özelliğine sahip olması ve hastalığın Kahramanmaraş'taki hayvan varlığına sirayet etme ihtimalinin çok yüksek derecede olması nedeniyle Elbistan, Göksun ve Onikşubat ilçelerindeki hayvan borsaları ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan satış yerlerinin ikinci bir karara kadar kapatıldığı belirtildi.


Öte yandan, Elbistan'da şap hastalığına karşı başlatılan şap aşısı kampanyası çerçevesinde hayvanların yüzde 50'sinden fazlasının aşılandığı ve aşılama işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Manşet

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