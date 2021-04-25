Kahramanmaraş'ta hayalet paniği
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Kahramanmaraş'ta hayalet paniği

Kahramanmaraş'ta hayalet paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta üzerindeki beyaz çarşafla kentin farklı noktalarında görülen kişi sosyal medyada hayalet tartışmalarına neden oldu.

Kahramanmaraş'ta üzerindeki beyaz çarşafla kentin farklı noktalarında görülen kişi sosyal medyada hayalet tartışmalarına neden oldu. Kimliği belirlenen şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta son günlerde gece ortaya çıkan bir kişi, üzerine örttüğü beyaz çarşaf ile gezmeye başladı. Kentin farklı noktalarında tek başına gezen kişinin aynı zamanda çeşitli sesler de çıkardığı öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler halk arasında hayalet tartışmalarına neden oldu. Yapılan araştırma neticesinde kimliği tespit edilen şahsın akli dengesi yerinde olmayan 67 yaşındaki B.S. olduğu belirlendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta hayalet paniği
Kahramanmaraş'ta hayalet paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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