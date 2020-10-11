Kahramanmaraş'ta havaya ateş açan kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta havaya ateş açan kişi yakalandı

11.10.2020 23:55 | Son Güncelleme: 11.10.2020 23:58
Kahramanmaraş'ta havaya ateş açan kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir araçtan havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir araçtan havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kanuni Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarı aldı.

Olayın gerçekleştiği bölgeye giden ekipler, K.Ç'yi ruhsatsız tüfekle yakaladı.

Alkollü olduğu anlaşılan şüpheliye 4 bin 414 lira para cezası uygulanırken, aracı ise otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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