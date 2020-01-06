Kahramanmaraş'ta hastanede sağlık teknikerine yönelik saldırı kınandı

06.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:18

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık teknikerinin darbedilmesini kınadı.

Alınan bilgiye göre, sağlık teknikeri Serhat İğci (41), dün hasta yakını Veli G. tarafından darbedildi. Saldırı sonucu elmacık kemiği kırılan İğci'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan hasta yakını, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinin önünde bir araya gelerek sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Şube Başkanı Bünyamin Demirci, yaptığı açıklamada, hastanenin radyoloji kliniğinde görevli meslektaşları İğci'nin kendini bilmez hasta yakınları tarafından darbedildiğini söyledi.

Demirci, "Serhat kardeşimizin bir an evvel sağlığına kavuşarak hizmet vermeye başlaması en büyük temennimizdir. Serhat kardeşimize yapılan bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, böyle olayların bir daha yaşanmaması adına, adaletin tesisi noktasında mahkemelerimize güvencimizin tam olduğunu bildiriyoruz." dedi.

Serhat İğci de görevinin başında saldırıya uğradığını belirterek, "Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar son zamanlarda arttı. Bu saldırılara karşı ciddi bir yaptırım olması gerekiyor. İnşallah bu şiddet başkasının başına gelmez ve ben son olurum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz ve Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Demirci ile üyeleri, İğci'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay sonrası güvenlik kamerasına yansıdı

Hastanede saldırının ardından yaşanan hareketlilik, güvenli kamerasına yansıdı.

Görüntülerde güvenlik görevlilerinin radyoloji bölümüne koşması, saldırganı yakalama çalışmaları ile İğci'nin bir görevli tarafından radyoloji bölümünden çıkarılması yer alıyor.

Kaynak: AA