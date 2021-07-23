Kahramanmaraş'ta halk sağlığının korunması için hayvansal atıklar temizleniyor

??????? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ortak kullanım alanlarına bırakılan hayvansal atıkların bertaraf edilmesine yönelik çalışma başlattı.

??????? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ortak kullanım alanlarına bırakılan hayvansal atıkların bertaraf edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde 110 personel 54 iş makinesiyle ortak kullanım alanları sterilize ederek atıkları bertaraf etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla oluşan kaçak atık dökümlerini tespit eden ekiplerin, tonlarca hayvansal atığı herhangi bir olumsuzluk meydana gelmeden Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi'ne sevk ettiği belirtilen açıklamada, "Bir yandan da konteyner civarlarına gelişigüzel atılan atıklar, zoonoz (hayvandan insana bulaşan) hastalıklar oluşturmaması adına ilaçlanıyor. Vatandaşlarımız kaçak atık dökümü ile karşılaşmaları halinde ALO 153 Çözüm Masası'na bildirerek bizlere yardımcı olabilirler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı