Kahramanmaraş'ta haklarındaki farklı suçlamalar nedeniyle yakalanan 47 şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta haklarındaki farklı suçlamalar nedeniyle yakalanan 47 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta haklarındaki farklı suçlamalar nedeniyle yakalanan 47 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta haklarındaki farklı suçlamalar nedeniyle bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 82 şüpheliden adliyeye sevk edilen 47'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta haklarındaki farklı suçlamalar nedeniyle bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 82 şüpheliden adliyeye sevk edilen 47'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler bir haftada 82 şüpheliyi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 47 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 35'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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