Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 12 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 12 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kurtuluş Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri S.Ç'nin (22) Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı.
Şüphelinin hırsızlık suçundan 12 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirleyen ekipler, zanlıyı emniyete götürdü.
S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Ömer Faruk Salman - Güncel