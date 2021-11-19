Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.K'nin (26), Karacasu Karataş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kaldığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen U.K. cezaevine gönderildi.

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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