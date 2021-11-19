Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.K'nin (26), Karacasu Karataş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kaldığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen U.K. cezaevine gönderildi.
AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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