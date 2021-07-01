Kahramanmaraş'ta hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Z.A'yı Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda durdurdu.

Ekiplerce kimlik kontrolü yapılan şüphelinin çeşitli suçlardan aranması ve kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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