Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl 8 ay yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl 8 ay yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından takibe alınan bir şüpheli, Haydarbey Mahallesinde yakalandı.

Hırsızlık suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve geçmişte evden, iş yerinden ve otodan hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenilen Hasan A. (19) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA