Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl 8 ay yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
23.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:59
Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl 8 ay yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından takibe alınan bir şüpheli, Haydarbey Mahallesinde yakalandı.
Hırsızlık suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve geçmişte evden, iş yerinden ve otodan hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenilen Hasan A. (19) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA