Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
13.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:52
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Latif Ş. idaresindeki 46 D 5366 plakalı hafif ticari araç ile Yakup K. yönetimindeki otomobil, Orhangazi Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda çarpıştı.
Otomobillerin ağır hasar gördüğü kazada sürücü Şahin ile yanında yolcu koltuğunda bulunan Mahir K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA