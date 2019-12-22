Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

22.12.2019 22:57 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:02
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü

'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, ilçesi Eyüp Sultan Mahallesinde meydana geldi. Yusuf K. (19) idaresindeki 46 KZ 782 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki Özkan K. (19) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özkan K. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Yusuf K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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