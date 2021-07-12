Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlisine silahlı saldırı
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Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlisine silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlisine silahlı saldırı Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan bir güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlisine silahlı saldırı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan bir güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. iddiaya göre, bir araçla sanayi sitesine gelen A.Ü. (35), tartıştıktan sonra özel güvenlik görevlisi Ş.N'yi tabancayla vurarak olay yerinden ayrıldı.

Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Ş.N. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise teslim olmamak için bir süre polise direndi.

Polis ekipleri şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanarak şahsı gözaltına aldı. Yaralı güvenlik görevlisinin hastanede tedavisi devam ederken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlisine silahlı saldırı
Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlisine silahlı saldırı
Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlisine silahlı saldırı
Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlisine silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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