Kahramanmaraş'ta günde 10 ton çörek üretiliyor

Kahramanmaraş'ta günde 10 ton çörek üretiliyor Ramazan ayı nedeniyle kentteki fırınlarda onlarca çeşit çörek üretilirken, en çok talebi Maraş çöreği görüyor Kahramanmaraş'taki fırınlarda birbirinden farklı lezzetlerle günde ortalama 10 ton çörek üretiliyor.

Kahramanmaraş'ta günde 10 ton çörek üretiliyor

Ramazan ayı nedeniyle kentteki fırınlarda onlarca çeşit çörek üretilirken, en çok talebi Maraş çöreği görüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'taki fırınlarda birbirinden farklı lezzetlerle günde ortalama 10 ton çörek üretiliyor. İftar ve sahur yiyeceklerinin başında gelen çörek Ramazan ayında bolca tüketiliyor.

Birbirinden farklı tat ve şekillerde üretilen çöreklere rağbet artarken, en çok tüketilen çeşit ise yumuşak Maraş çöreği oldu. Taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen coğrafi işaret tescilli Maraş çöreğinin en büyük özelliği ise doğal ve doyurucu olması. Çöreğe rağbetin Ramazan ayında arttığını anlatan fırıncı Fehmi Büyükdereli, "26 çeşit çörek üretiyoruz. Önceleri yumuşak çörek ağırlıklı satılıyordu ve şuanda çıtır, cips, kıtır derken kendi içinde çeşitlendirerek fındıklı, fıstıklı, cevizli, acılı, kepekli gibi çeşitli çörekler üretiyoruz. En büyük ilgi her zaman olduğu gibi yumuşak taş fırın çöreğine. Kahramanmaraş'ta Ramazan ayında hoşafla tüketilen çörek. Özellikle iftara saatler kala yoğunluk oluşuyor. Sahura özellikle yumuşak çörek tercih ediyor insanlar" dedi.

Kahramanmaraş'ta çörek üretiminin fazla olduğunu da ifade eden Büyükdereli, "Şehrimizde neredeyse tüm fırınlarımızda çörek üretilmektedir. Yaklaşık günlük 10 ton kadar çörek üretimi var. Bizde günlük yaklaşık 600 kilogram çörek üretimi yapıyoruz. Pandemi dolaysıyla hijyen koşullarını artırdık ve insanların çörekleri tercih etmelerini öneririm" dedi.

12 yıldır Kahramanmaraş'ta olduğunu ve çöreğini çok sevdiğini ifade eden Yasemin Ataş ise, "Gaziantepliyim, çörekle 12 yıl önce tanıştım ve çok güzel. Ramazan ayı nedeniyle yoğun şekilde tüketiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY