Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı telefon ile uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gümrük kaçağı 9 cep telefonu ile 15 gram uyuşturucu madde geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşuturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda plakası ve sürücüsü açıklanmayan 2 aracı durduran ekipler, gümrük kaçağı 9 cep telefonu ile 15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı