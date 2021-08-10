Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta, gümrük kaçağı 5 bin 826 cinsel uyarıcı hap ile çeşitli ürünler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, gümrük kaçağı 5 bin 826 cinsel uyarıcı hap ile çeşitli ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı acıkmaya göre, İsmet Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerlerinde yapılan aramada, 5 bin 826 cinsel uyarıcı hap, saç yağı ve çeşitli ürünler ele geçirdi.

Bunlarla ilgili N.C, B.F. ve B.B.F. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Müge Anlı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 21:32:09. #1.15#

title